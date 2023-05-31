Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 31 травня, залишився на рівні попереднього дня - 37,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 19 копійок. Загалом він складає 40,51 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

Відео дня

Курс валют в Україні сьогодні - що кажуть експерти

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні у найближчі кілька днів в більшості кас банків коливатиметься у межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 37,10 до 37,70 грн/дол.

Це прогнозує аналітик Олексій Козирєв, що стосується курсу євро, то у касах банків цінники купівлі/продажу по євро будуть в межах коридору від 39,60 до 41,40 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: