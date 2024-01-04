Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро - 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в четвер, 4 січня, залишився на рівні попереднього показника - 38,80 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 42,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн, євро - за курсом 41,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 42,19 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 січня, подешевшав на 3 копійки – до 38,97 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 39,10 грн/дол. Курс євро ж в обмінниках подешевшав одразу на 45 копійок, до 42,75 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою та економічно обґрунтованою, а курс на готівковому ринку коливатиметься в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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