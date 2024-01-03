Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,6073 грн за євро порівняно із 41,7209 грн у середу.

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США - 4 січня один долар буде коштувати 38,11 грн. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на четвер, 4 січня 2024 року, до 38,1159 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, 3 січня, – 38,0839 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,6073 грн за євро порівняно із 41,7209 грн у середу.

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Курс валют в Україні - деталі

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 січня, подорожчав на 20 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна було в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 2 січня залишився на рівні попереднього показника – 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і станов 43,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 38,20 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня, з 1 по 7 січня, ситуація на валютному ринку залишатиметься без суттєвих змін: очікується, що межі допустимих валютних змін залишаться на рівні 37,5-38,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро на готівковому ринку.

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