Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 січня, подешевшав на 3 копійки – до 38,97 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 39,10 грн/дол. (продати долар можна за 38,90 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав одразу на 45 копійок, до 42,75 грн/євро (курс продажу – 42,45 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Сьогодні, 4 січня, офіційний курс гривні до долара оновив історичний рекорд – Національний банк знизив офіційний курс гривні до 38,12 грн/дол. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, 3 січня, – 38,08 грн/дол.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,61 грн за євро порівняно із 41,72 грн у середу.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що в перший тиждень Нового року – з 1 по 7 січня - ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься без суттєвих змін: межі допустимих валютних змін залишаться на рівні 37,5-38,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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