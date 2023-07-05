Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 5 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні подешевшав на 10 копійок – до 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.
Війна в Україні та ситуація на валютному ринку
Курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 9 липня) перебуватиме у межах діапазону 36,8 - 37,4 грн/дол., прогнозує директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. За її словами, посилення тривоги у суспільстві, швидше за все, буде стримувати темпи цієї корекції і психологічний рівень 37 гривень.
Банкір також нагадала, що минулого тижня на валютному ринку робилися спроби підняти вартість долара - це хотіли зробити, скориставшись періодом виплат зарплат в надії на істотне пожвавлення попиту на іноземну валюту з боку населення, але фактичний попит не був достатньо високим, щоб утримати тенденцію зростання курсу.