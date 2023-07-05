Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн, євро – 40,40 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 5 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 41,05 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро – 40,40 грн за євро.

Що відбувається з курсом під час війни

Як повідомляв УНІАН, за даними інвестгрупи ICU, у червні українці продали валюти більше, ніж купили, вперше з липня минулого року. З початку року гривня посилилася на понад 8%, а станом на кінець червня готівковий курс в системно важливих банках в середньому становив 36,66-37,46 грн/дол.

Відео дня

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 9 липня) перебуватиме у межах діапазону 36,8 - 37,4 грн/дол.

Золотько зазначила, що на цьому тижні слід очікувати помірної корекції курсу в бік зниження вартості долара, адже завершення періоду виплат зарплат має знизити попит на валюту з боку населення.

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