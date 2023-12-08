Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 37,30 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро - за курсом 39,55 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 40,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 8 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,55 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 37,32 грн/дол. (продати долар можна за 37,22 грн). Євро при цьому знизився в ціні також на 10 копійок – до 40,35 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 11 по 17 грудня загальна ситуація на валютному ринку не зазнає суттєвих змін, і готівкові курси коливатимуться в межах 36,8-37,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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