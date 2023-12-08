Продати долар можна в середньому за курсом 36,90 грн, євро – 39,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 8 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,90 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,55 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,95 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 37,32 грн/дол. (продати долар можна за 37,22 грн). Євро при цьому знизився в ціні також на 10 копійок – до 40,35 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на п’ятницю, 8 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 39,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з учорашнім курсом.

Раніше член Ради Національного банку Василь Фурман зазначив, що валютний ринок пристосувався до нового режиму керованої гнучкості курсу, який був запроваджений у жовтні. За його словами, у листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку, порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

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