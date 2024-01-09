Продати долар можна в середньому за курсом 38,40 грн, євро – 42,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 9 січня, подорожчав на 10 копійок – до 39,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,40 грн/дол. (продати долар можна за 39,25 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав також на 15 копійок, до 43,10 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на вівторок, 9 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки порівняно з попереднім курсом.

За словами голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева, коливання валютного курсу в Україні збільшуватимуться через низку причин.

"Можу сказати, що волатильність, тобто коливання, збільшуватимуться. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36, і НБУ не тримає його на цьому рівні", – сказав депутат.

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