Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,80 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 9 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,20/38,26 грн/дол., євро - 41,86/41,93 грн/євро.

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Курс валют - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 січня, подорожчав на 10 копійок - до 39,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 43,00 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 січня, подорожчав на 15 копійок - до 39,20 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 5 копійок - до 39,25 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 10 копійок, до 42,95 грн/євро (курс продажу - 42,70 грн/євро).

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