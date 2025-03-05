Китайський юань зміг встояти щодо долара.

Долар впав до тримісячного мінімуму в середу, 5 березня. Ринки відреагували на торговельну війну, розв'язану президентом США Дональдом Трампом.

Видання Reuters пише, що долар спочатку виріс на тлі виступу Трампа, але потім упав до мінімуму 6 грудня 2024 року. На тлі ослаблення американської валюти стерлінг досяг тримісячного максимуму 1,28025 за долар.

Інвестори продають долар, оскільки їх дедалі більше турбують перспективи зростання найбільшої економіки світу, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

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"Зростання інфляційних очікувань і мита ставлять під загрозу зростання американської економіки", - каже Борис Ковачевич, глобальний макростратег Convera.

За його словами, зростають ризики стагфляції.

"Звісно, підвищення мит теоретично позитивне для долара. Однак інвестори дивляться далі короткострокових потоків у "тиху гавань" і турбуються про тривале уповільнення зростання", - пояснив експерт.

На тлі нових мит канадський долар втратив 0,23% і становив 1,4425 за долар США, тоді як мексиканський песо відновив частину своїх втрат і дійшов до позначки 20,6141 за долар.

Зі свого боку японська єна подорожчала на 0,15% до 149,58 за долар. При цьому євро зріс до тримісячного максимуму 1,0639 долара на тлі новин про те, що партії Німеччини погодилися створити інфраструктурний фонд обсягом 500 млрд євро і переглянути правила запозичення.

Водночас Китай запровадив додаткові податково-бюджетні стимули, стимулюючи споживання для захисту економічного зростання в умовах загострення торговельної війни зі США. Пекін встановив цільовий показник ВВП на цей рік на рівні близько 5%. Ці фактори дали змогу юаню встояти щодо долара.

Австралійський долар торгувався на 0,3% нижче, по 0,6254 долара США через неприйняття ризику, хоча економіка Австралії в грудні зростала найшвидшими темпами за два роки. Новозеландський долар також упав на 0,21% до 0,5654 долара США.

Торгова війна Трампа - реакція ринків

Проти трьох найбільших торговельних партнерів США Дональд Трамп підняв мита до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, що спричинило обвал на ринку цінних паперів.

Унаслідок цього в Європі базовий індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, що має велику частку експорту, знизився на 1,5%. При цьому Гонконгський індекс Hang Seng і основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% і 0,8% відповідно. Японський експортно-орієнтований Nikkei 225 знизився на 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 відступив на 0,6%.

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