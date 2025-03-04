Рішення президента США призведе до додаткових витрат американських домогосподарств на суму до 2000 доларів.

Президент Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпорт Канади і Мексики, а також подвоїв мита щодо Китаю. Заходи у відповідь не змусили себе чекати, що може ввергнути світову економіку в торговельну війну.

Видання Bloomberg пише, що нові мита США зачіпають приблизно 1,5 трильйона доларів річного імпорту. Цей крок сигналізує про те, що президент-республіканець має намір використовувати імпортні мита для отримання нових доходів і створення робочих місць у вітчизняному виробництві.

За даними Бюджетної лабораторії Єльського університету, мита доводять американські імпортні збори до найвищого середнього рівня з 1943 року, але призведе до додаткових витрат американських домогосподарств на суму до 2000 доларів. Це також означатиме значне сповільнення економічного зростання в США, особливо якщо інші країни вживатимуть заходів у відповідь.

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Уряд Канади оголосив, що запровадить масштабний пакет контрмита на продукцію американського виробництва. На першому етапі будуть введені 25% мита на товари американських експортерів на суму близько 20,6 мільярда доларів, які наберуть чинності одночасно з американськими митами. Другий раунд буде запроваджено на товари на суму 125 мільярдів канадських доларів упродовж трьох тижнів - до списку ввійдуть такі товари, як легкові та вантажні автомобілі, сталь та алюміній.

Видання The New York Times пише, що міністерство фінансів Китаю запровадило 15% мита на імпорт американської курятини, пшениці, кукурудзи та бавовни і 10% мита на інші продукти харчування, починаючи від сої і закінчуючи молочними продуктами. Крім того, Міністерство торгівлі заявило, що 15 американських компаній зможуть купувати продукцію з Китаю лише за спецдозволом, зокрема Skydio - найбільший американський виробник безпілотників і постачальник для військових та екстрених служб у США.

Прессекретар Всекитайських зборів народних представників Лу Циньцзянь засудив Вашингтон за порушення правил вільної торгівлі Світової організації торгівлі.

Варто зазначити, що Китай є головним закордонним ринком для американських фермерів, справляючи значний вплив на ціни та попит на сировинних ринках Середнього Заходу.

Націлившись на імпорт продовольства, Пекін повторив свою відповідь на тарифи, введені Трампом під час його першого терміну. У 2018 році Китай запровадив мита на американські соєві боби і переключив значну частину своїх закупівель на Бразилію. Але тоді стратегія не виправдала себе.

Однак у Китаю є потенційна торговельна зброя, яка виходить за рамки мит на продукти. На початку лютого Пекін запровадив обмеження на експорт до США деяких найважливіших мінералів, які використовуються у виробництві напівпровідників та іншої технологічної продукції.

Пекін може ще більше ускладнити ведення бізнесу в Китаї для американських компаній, але це також може нашкодити іноземним інвестиціям. Крім того, що Міністерство торгівлі Китаю фактично позбавило 15 компаній можливості купувати китайські товари, 4 березня воно додало ще 10 американських компаній до так званого "списку ненадійних суб'єктів", що позбавляє їх можливості вести бізнес у Китаї.

Багато з компаній, до яких Китай застосував штрафні санкції, - військові підрядники. Але Міністерство торгівлі також заблокувало імпорт біотехнологічної компанії Illumina. Воно звинуватило компанію в порушенні правил ринкових операцій і дискримінації китайських компаній.

Прессекретар Всекитайських зборів народних представників просигналізував про нову стратегію своєї країни щодо митних тарифів Трампа, закликавши до тісніших торговельних відносин з Європою. Однак у Європи є свої торговельні суперечки з Китаєм, зокрема, щодо електромобілів.

Унаслідок дій Трампа цього року середні мита на китайський імпорт зросли до 39% - порівняно з усього лише 3% до його вступу на посаду в 2017 році.

Мита Трампа проти Канади, Мексики та Китаю - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Видання The New York Times писало, що мита щодо Канади, Мексики та Китаю - це кийок, покликаний змусити найбільших торговельних партнерів США припинити потік наркотиків і мігрантів.

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