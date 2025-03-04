Раніше набули чинності мита президента Дональда Трампа щодо Канади та Мексики.

Проти трьох найбільших торгівельних партнерів США Дональд Трамп підняв мита до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, що викликало обвал на ринку цінних паперів, пише Financial Times.

Зазначається, що в Європі базовий індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, що має велику частку експорту, знизився на 1,5%.

Крім того, автовиробники, які є одними з найбільш вразливих, оскільки їх виробничий процес може перетинати кордони США кілька разів, постраждали: Volkswagen впав на 2,2%, а Stellantis - на 4%.

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Гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% та 0,8% відповідно. Японський експортно-орієнтований Nikkei 225 знизився на 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 відступив на 0,6%.

Зниження слідує за різким падінням на Волл-стріт, де S&P 500 закрився майже на 2% нижче, а Nasdaq Composite впав на 2,6% після того, як Трамп пізно ввечері в понеділок підтвердив, що тарифи набудуть чинності.

На валютних ринках долар впав на 0,2% по відношенню до кошика валют, включаючи євро, єну і фунт, після падіння на 0,8% в понеділок.

Мита Трампа - головні новини

Одним із перших розпоряджень президента США Дональда Трампа було запровадження мит щодо Китаю, Канади та Мексики. Проте Трамп відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

4 березня мита Трампа щодо Канади і Мексики набули чинності. Це призвело до напруження на світових ринках і спричинило дорогі заходи у відповідь з боку північноамериканських союзників США. Таким чином імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься податком у 25%.

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