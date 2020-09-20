Валютні гойдалки. Чи слід на кінець року чекати долар по 30

До кінця поточного року долар не повинен перевищити заданий в державному бюджеті України коридор – 29 гривень 50 копійок. Але чи втримається він у цих рамках? Чи слід чекати долара по 30 гривень і вище?

Двадцять вісім гривень двадцять копійок за долар - востаннє такий курс українці бачили після відставки попереднього голови Нацбанку, а перед тим - Уряду Олексія Гончарука. Тож багатьох зараз цікавить, коли зупиниться це падіння гривні, і чи сягне курс 30 гривень за долар?

Знецінення українських грошей останніми тижнями пришвидшилось. Ще місяць тому «зелений» можна було купити по 27 гривень, ба навіть по 25 гривень. Далі стрибки ще на 20 копійок. І вже із 25 серпня національна валюта взяла впевнений курс пробивати дно. Двадцять сім гривень п’ятдесят дві копійки, двадцять сім гривень сімдесят шість копійок… Далі ще на двадцять копійок і, врешті, курс перетнув психологічну межу у 28 гривень за долар.

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ТСН.Тиждень поцікавився у людей на вулицях, чи справді їх цікавить курс. Виявилось, що не всіх. Хтось впевнено відповідав, що наразі долар коштує двадцять вісім гривень і двадцять копійок. Хтось зауважував, що коли вже був той час, що той долар бачили і заробляли. Мовляв, наразі заробітки не дозволяють розкошувати, тож і замислюватись про курс немає коли.

«У нас немає коштів, щоб купувати долари», «Із задоволенням придбали б валюту, але якось не виходить весь час», - таких відповідей була більшість.

На базарі продавці скаржаться, що торгівля цього року геть погана: «От, люди йдуть, щось дітям до школи купують. Раніше – яблука, виноград. А зараз два яблучка, гроно винограду, стаканчик малинки… Дуже погано».

На жаль, ситуація невтішна. Навіть українська городина врешті поповзе в ціні услід за американським зеленим. ТСН.Тиждень запитав у експертів, що подорожчає, наскільки і чому. Але спочатку послухали фінансистів, зокрема президентського радника Олега Устенка. Головна фраза - жодних фундаментальних чинників для знецінення гривні немає, навіть навпаки.

«На підтриманні курсу точно позитивно відбився захід грошей від Міжнародного валютного фонду. Ці 2,1 млн доларів, які були отримані першим траншем. Золотовалютні резерви – близько 29 млрд доларів. Це перекриває п’ять місяців нашого імпорту», - каже він.

Але це різко контрастує з тим, що бачать наші очі. Чому ж долар йде в гору?

«Всі вважають, що осінь, і долар має зростати. Таке очікування зростання саме підштовхує долар вгору», - каже фінансист Тарас Козак.

Також він називає другу причину – поведінку Нацбанку: «Коли гривня намагалася посилитися, Нацбанк прийшов і всі долари, які були надлишком, викуповував. Коли ми побачили, що в середині вересня валюти стало трошки менше, ніж попит на неї, і валюта почала зростати дві-три-п’ять копійок, Нацбанк не втручався».

Лише днями НБУ почав продавати валюту і пригальмував цей банкет для експортерів. Адже світові ціни на зерно та залізну руду зараз на піку. Тобто, знецінення гривні зробили за планом.

«Вони на кожен долар експортної виручки отримують значно більше гривень. Якщо курс був 27, то вони отримують 27 гривень. А так вони отримують 28 гривень за кожен долар», - нагадує Тарас Козак.

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Не вигідний такий курс імпортерам – тим, хто завозить товари з-за кордону. Тож якщо ви думали про покупку імпортного холодильника чи телевізора, встигніть до перегляду ціни. Адже продавці зараз купують дорогий долар, за нього – товар, а в результаті маємо в Україні дорожчу продукцію. Отже, те, на що вчора гривні у вас вистачало, швидко стане недоступним.

Також слід очікувати подорожчання палива. Поки що ціни на пальне стабільні, але якщо гривня і далі падатиме, то на кожні її 10 копійок девальвації бензин і дизель реагуватимуть збільшенням ціни на 7-8 копійок на літрі.

Комунальні платежі теж потягнуть із гаманця більше, ніж торік. По-перше, електрика подорожчає, бо залежить від ринку. За нею - вода. А от газ – опалення і гаряча вода – будуть на рівні минулого року, переконують експерти. Хоча це теж ринок і його спрогнозувати важко. Як і погоду. Адже, якою буде зима, теж невідомо.

Подорожчав хліб, і буде дорожчати надалі. Адже світові ціни на зерно невпинно йдуть угору. Тож і українські подавці підтягують свої цінники. І ще не забуваймо про підвищення мінімальної заробітної плати, тому що вона закладається у ціну буханця. Причому, на липень наступного року запланований другий етап підвищення мінімалки.

Порожні людські кишені стримують виробників. Бо мінімальна зарплата у нашій країні, то швидше про збільшення податків, ніж про збільшення доходів українців. Тому, наприклад, ціни на картоплю цього року, попри недобрий врожай, нижчі ніж минулого на 15 відсотків. Крім того, існує ще одна загроза для занадто жадібних - у Польщі картопля дешевша майже на третину і доставити її не довго.

«У поляків абсолютно інакша культура виробництва. Виходячи з цього, там інший врожай. Крім того, вони не їдять стільки картоплі, скільки їмо ми. Чим нація є бідніша, тим більше вона їсть хліба і картоплі», - зауважує економіст, президент «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин.

Не поб’є торішніх цінових рекордів і решта овочів борщового набору. Все буде на рівні минулого року. Лише навесні ціни, традиційно, зростуть. Втім, може й раніше. Знову ж таки, якщо курс сягне нового рекорду – 30 гривень за «зелений».

На жаль, причин для цього чимало. Українські заробітчани почали пересилати менше грошей до України (а йдеться про суму, співставну лише із програмами МВФ і Світового банку разом узятих – 10-12 мільярдів доларів на рік).

«Ми не знаємо, що буде з доларом. Може бути 30, а може бути й 25. Ситуація може змінюватися в залежності від зовнішніх обставин, і ми їх не можемо передбачити», - каже фінансист Тарас Козак.

Тож, маючи такі прогнози, слід додержуватись простих правил: у жодному разі не зберігати всі свої гроші в одній валюті. Частину варто тримати в гривні, частину - в доларах або євро. І не під матрацом, а в банку. Адже там, хоч і з маленькими відсотками, їх не з’їсть інфляція. Ну, звісно, якщо є, що зберігати і якщо ви довіряєте банкам.

Ірина Коваленко, Владислав Лазар

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