Курс долара: гривня у "штилі", та на кінець року стрибки неминучі

Останнім часом курс валют тішить українців стабільністю. УНІАН з’ясовував, чи надовго затримається штиль на валютному ринку, та що відбуватиметься з гривнею до кінця року.

Курс гривні до долара завжди є хвилюючою темою для багатьох українців, які відслідковують всі коливання, аби вчасно зреагувати та спробувати вигідно продати або купити іноземну валюту. Та останнім часом це заняття є марним, адже зміни курсу зараз є надто незначними.

Останніми тижнями курс долара в Україні характеризується стабільністю: коливання в банках і обмінниках незначні – до 5-10 копійок на день, а буває так, що середній курс валют в банках декілька днів поспіль тримається на одному рівні. Наразі долар коштує в середньому 41,50 грн для населення на готівковому ринку, а офіційний курс американської валюти коливається від 41,20 до 41,30 грн.

УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, аби з’ясувати, що буде з курсом долара до кінця осені і року в цілому, та чи варто очікувати на девальвацію гривні.

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Варто нагадати, що зараз в Україні діє режим керованої гнучкості курсу. Це означає, що курс долара визначається ситуацією на валютному ринку, проте Нацбанк впливає на нього своїми інтервенціями (купівлею-продажем валюти), аби запобігти значним коливанням у ту чи іншу сторону.

Розробляючи проєкт державного бюджету на кожен наступний рік, уряд завжди встановлює певний прогнозний рівень курсу гривні до долара. У 2024 році середньорічний курс передбачався у 40,7 грн/дол., а на кінець року – 42,1 грн/дол. Наразі, за два місяці до закінчення року, курс майже на гривню нижчий за прогноз. На наступний же рік закладено значно вищий курс у 45 гривень за одиницю американської валюти.

Проте в Національному банку завжди наголошують: закладений у бюджет курс є лише розрахунковим показником.

"НБУ не публікує курсових прогнозів, тому дати нашу оцінку реалістичності такому курсовому прогнозу я не можу. Натомість повторюся, що НБУ ніколи не прив’язується до курсового показника в бюджеті. Це виключно розрахунковий показник для зведення бюджету", - сказав заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Чи побачимо ми наприкінці року збіг прогнозного показника з реальним – покаже час. Проте нещодавно Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Згідно з новими очікуваннями, позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

Так, згідно з жовтневим прогнозом МВФ, долар у 2024 році коштуватиме 41 гривню, у 2025 - зросте до 45 грн, і надалі зростатиме в середньому на 1,5 грн щороку (2026 рік - 46,8 грн/дол; 2027 рік - 48,6 грн/дол; 2028 рік - 50,2 грн/дол; 2029 рік - 51,7 грн/дол.).

Яким буде курс найближчим часом

Більшість експертів не бачать підстав для значних стрибків курсу долара цієї осені. Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що в останні дні жовтня ситуація на валютному ринку залишатиметься на поточному рівні: збережуться різновекторні незначні поточні зміни, а офіційний курс станом на початок листопада може опинитися на позначці 41,3-41,5 грн/дол.

"Тобто головний підсумок двох місяців осені полягатиме в незначній девальвації гривні, яка порівняно із серпнем не перевищить 1%. Водночас валютний ринок залишатиметься відносно стабільним і вплив інфляції на нього залишиться мінімальним, а будь-які об’єктивні зміни курсу будуть згладжені політикою регулятора", - сказав Лєсовий.

Що стосується загальної ситуації на валютному ринку у листопаді, банкір прогнозує, що головні курсові коливання відбуватимуться в межах 41,2-41,8 грн/дол. на міжбанку та 41,3-42 грн/дол. на готівковому ринку. Але основні зміни відбуватимуться у вужчих межах: 41,5-41,9 грн.

Експерт вважає, що перетин жовтня та листопада не стане надзвичайним: загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься до міри контрольованою через активність Нацбанку, що продовжить "гасити" надмірний попит валютними інтервенціями.

"Проте протягом листопада поступово курсові показники можуть зростати, впритул наблизившись до 42 грн - до максимального рубежу, передбаченого у державному бюджеті на поточний рік", - зауважив Лєсовий.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв зазначив, що до 31 жовтня на міжбанківському валютному ринку спостерігатиметься висока активність як покупців, так і продавців валюти, тому що основним мотиватором для всіх гравців на ринку буде закінчення місяця і вихід на звітну дату.

"Нацбанк буде активно продавати валюту на ринку, тому що зараз попит перевищує ті можливості експортерів, які є на ринку, і всю цю різницю покриватиме саме НБУ через інтервенції. За моїми розрахунками, щотижневі інтервенції будуть в межах від 620 до 790 млн доларів, тобто до 100-120 млн на день", - вважає експерт.

Основними покупцями валюти, за словами Козирєва, будуть державні компанії, які забезпечують потреби військових, а також постачальники енергоресурсів, адже опалювальний сезон вже почався і для його забезпечення потрібно витрачати більше коштів на зовнішньому ринку.

"Крім того, дуже активно будуть купувати валюту зараз імпортери побутових товарів та енергообладнання, тому що у нас велика кількість пошкодженого енергообладнання, а це теж купується за валюту. А щодо імпорту – у нас іде війна, велика кількість підприємств стоїть, що призводить до того, що це покривається імпортом", - зазначив аналітик.

Чи чекати "стрибків" до кінця року

До кінця поточного року лишилося всього два місяці. На думку експертів, певне послаблення гривні можливе, та навряд чи слід чекати значного її просідання, бо курс контролює регулятор.

Як пояснив УНІАН голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, роль ринкових факторів у формуванні курсу гривні до долара і далі буде мінімальною, адже сьогодні єдиний вагомий чинник курсоутворення - це інтервенції НБУ на валютному ринку.

"Користуючись власними правилами, НБУ або повністю, або майже повністю щодня закриває дефіцит валюти на міжбанківському ринку. Допоки він буде готовий це робити, не варто очікувати жодних помітних змін обмінного курсу. Ми очікуємо, що НБУ дозволить лише помірне послаблення курсу до кінця року - він буде в діапазоні 42-43 грн/дол.", - каже експерт.

За словами Ваврищука, свіжа інформація від МВФ показує, що Україна отримає значні обсяги зовнішнього фінансування наступного року. Тож у НБУ гарантовано буде достатньо ресурсів, щоб і надалі тримати валютний ринок повністю під контролем та керувати курсом так, як він вважатиме за необхідне.

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що за всіма ознаками, до кінця року певних курсових змін не вдасться уникнути саме через об’єктивний рівень інфляції.

"Розуміємо, що після досить позитивних новин про схвалення країнами G7 потужного кредиту коштом заморожених активів країни-агресора (мова йде про суму в понад $50 млрд), українська економіка почуватиметься більш-менш комфортно. Однак це далеко не єдиний фактор, що формуватиме кон’юнктуру валютного ринку", - зауважив він.

За словами Лєсового, варто врахувати експортні результати (рівень валютного виторгу), загальний стан економіки (розвиток базових для економіки галузей: машинобудування, будівництва, АПК, ВПК тощо), а також обов’язково ситуацію в енергосфері (до речі, останні заяви президента можна тлумачити, як домовленість з ворогом задля уникнення нових атак на енергоінфраструктуру, однак тут складно щось прогнозувати напевне).

"Не менш важливим для курсової кон’юнктури може стати курс, який буде закладено в бюджет вже на наступний рік (учасники ринку, громадяни, маючи цифри-орієнтири, так чи інакше суто психологічно сприйматимуть їх як те, що вже майже сталося). Однак, повторюся, цілком можливо, що цього року макропрогнози справдяться, і курс досягне зафіксованою в бюджеті позначки", - зазначив банкір.

Аналітик Олексій Козирєв також вважає, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 грн/дол.

"У цьому випадку міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні буде йти в одному тренді для українців. Тобто долар буде поступово дорожчати. У 2025 році тренд зміцнення долара на зовнішніх ринках почне видихатися, а в Україні курс американської валюти залишиться заручником поведінки Нацбанку на ринку", - зазначив експерт.

На міжбанку, за прогнозом аналітика, до кінця 2024 року на українців чекає плавна девальвація гривні до рівнів близько 41,70-42,10 грн/дол.

Зі слів експертів можна зробити висновок, що курсових "сюрпризів" у найближчі місяці вдасться уникнути, а очікуване послаблення гривні буде не надто відчутним, особливо враховуючи звичні фактори сезонного послаблення гривні, як це було і до великої війни. Що буде далі і чи справдяться прогнози наступного року щодо досягнення поки небаченого курсу у 45 грн/дол., покаже час.