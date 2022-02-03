Банки прогнозують інфляцію на рівні 7,4% на кінець року і валютний курс у 28,5 грн/дол.

Українські банки прогнозують зростання ВВП країни на 3,5% за підсумками 2022 року, а максимальний курс долара на рівні 29,3 грн/дол.

Відповідний консенсус-прогноз опублікувала Незалежна асоціація банків України (НАБУ).

"Перша актуалізація консенсус-прогнозу на 2022 рік відбувається на тлі істотного загострення інформаційного фону навколо України, в результаті якого тема курсу гривні знову стала однією з найпопулярніших в ЗМІ. За таких обставин оцінка змін у настроях банкірів щодо макроекономічних підсумків цього року, у порівнянні з попереднім прогнозом, становить особливий інтерес", – підкреслила голова Ради НАБУ Олена Коробкова.

На тлі підвищення інфляційних очікувань і січневого сплеску волатильності на валютному ринку незмінною залишилася консенсусна оцінка середньорічного курсу національної валюти – 28,50 грн за 1 долар.

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Впевненість банківського сектора в збереженні валютної стабільності на річному горизонті, попри бурхливий початок року, є, безперечно, позитивним сигналом для населення і бізнесу, відзначили в НАБУ.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

Відзначається, що всі учасники консенсус-прогнозу очікують подальшого відновлення економіки в цьому році, проте оцінки за темпами зростання ВВП дещо погіршилися – консенсусний рівень очікуваної зміни реального ВВП у 2022 році втратив 0,3 процентного пункту і склав 3,5%. Це пов'язано зі збереженням високих цін на енергоносії та повільним відновленням окремих секторів світової економіки.

Менш оптимістичними стали очікування щодо уповільнення інфляції, адже тиск проінфляційних факторів виявився більш потужним і тривалим. Зокрема, консенсус щодо зростання індексу споживчих цін наприкінці 2022 року становить 7,4%, що на 0,9 п.п. вище попереднього прогнозу. Відповідною буде і реакція Національного банку, який буде підтримувати облікову ставку вище, ніж очікувалося. Так, консенсусні очікування щодо рівня облікової ставки НБУ на кінець 2022 року змістилися вгору на 1,5 п.п. і складають 9% річних.

Курс 4 січня:

Національний банк України на п'ятницю, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,92 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.