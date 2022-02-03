По відношенню до долара гривня зміцнилася на 12 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на п'ятницю, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,92 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,26/28,28 грн/дол., до євро - на рівні 31,90/31,92 грн/євро.

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Курс 3 лютого:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 3 лютого, зміцнився на 5 копійок – до 28,45 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,20 грн за дол., євро - 31,75 грн за євро.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.