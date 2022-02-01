Глава уряду запевнив, що держава надалі працюватиме над покращенням інвестиційного клімату, щоб бізнесу ставало в Україні простіше й комфортніше.

Валовий внутрішній продукт України у 2021 році склав понад 195 млрд доларів, а його зростання перевищило 3%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, зазначає Урядовий портал.

"Маємо абсолютне перевиконання бюджету за минулий рік, при цьому навантаження на бізнес у відсотковому співвідношенні падає рік у рік. Маємо зростання реальних доходів населення на 6%", - сказав прем’єр.

Читайте такожНацбанк очікує на дефіцит держбюджету-2021 на рівні 4% ВВПТакож він відзначив зліт вітчизняного ІТ-сектору.

"Приріст до 5 млрд доларів у 2020 році та 7 млрд доларів — у 2021 році. Сьогодні український ІТ-сервіс стає одним із головних гравців на ІТ-мапі Європи", - наголосив Шмигаль.

Будівельна галузь, за його словами, зросла майже на 6%. Він підкреслив, що держава активно розвиватиме цей напрямок далі через програми доступного іпотечного кредитування та реалізацію великої кількості інфраструктурних проектів.

Шмигаль запевнив, що держава надалі працюватиме над покращенням інвестиційного клімату, щоб бізнесу ставало в Україні простіше й комфортніше.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України (ВВП) в третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% у річному вираженні.

Вас також можуть зацікавити новини: