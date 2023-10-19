Курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 38,65 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 20 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,61 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 38,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно зі вчорашнім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,59/36,61 грн/дол., євро - 38,71/38,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, курс долара у "ПриватБанку" 19 жовтня залишився на попередньому рівні - 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,55 грн за євро.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, курс долара в Україні до 20 жовтня у більшості кас банків перебуватиме в рамках коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,35 грн/дол. В обмінниках фінансових компаній, в свою чергу, коридор по долару за курсом його прийому і продажу коливатиметься у межах від 37,30 до 38,25 грн/дол.

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