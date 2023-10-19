Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 19 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,85 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,55 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 39,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,00 грн.

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Курс валют в Україні: останні дані

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 19 жовтня, вчергове залишився на попередньому рівні – 38,20 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 40,70 грн за євро.

Національний банк України на четвер, 19 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,56 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,61 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно зі вчорашнім показником.

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