Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 19 жовтня, вчергове залишився на попередньому рівні – 38,20 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 40,70 грн за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 18 жовтня, залишився на рівні попереднього дня – 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подорожчав на 10 копійок і становить 40,60 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до 20 жовтня у більшості банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,35 грн/дол. В обмінниках фінкомпаній курс долара коливатиметься у межах від 37,30 до 38,25 грн/дол.

"Ажіотажу під час скупки готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній і в касах банків не буде", - упевнений експерт.

Керівники підприємств, опитані Національним банком, поліпшили свій прогноз щодо курсу валют на найближчий рік. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/дол.

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