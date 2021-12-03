Експерт прогнозує, що долар США щодо гривні на початку наступного року буде торгуватися в ціновому коридорі 26,80-27,30 грн/дол.

За підсумками листопада гривня входить в ТОП-10 валют за рівнем зміцнення відносно доларів США.

Про це, як говориться в матеріал УНІАН, заявив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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"За підсумками листопада гривня входить у ТОП-10 валют країн за рівнем зміцнення щодо долара США якби не панічні заяви вищих посадових осіб держави щодо загрози військового вторгнення РФ і держперевороту на початку грудня, українська національна валюта завершила б нинішній рік на досить сильних позиціях", - заявив експерт.

За словами експерта, на ринку в настроях інвесторів спостерігається невизначеність.

"Останні заяви щодо держперевороту і війни стали для зарубіжних інвесторів сигналом до розпродажів українських цінних паперів. Отримані від продажу ОВДП кошти вони направляють на міжбанк з метою купівлі іноземних валют для їх подальшого виведення в материнські юрисдикції. До них приєднуються імпортери, які намагаються провести свої операції за більш вигідним обмінним курсом. Все це чинить сильний тиск на гривню", - зазначив експерт.

Крім того, експерт зазначив, що через зростання цін на енергоносії та девальвацію гривні в Україні, ймовірно, буде зафіксовано зростання споживчої інфляції.

"Зростають ціни й на імпорт: Мінеральні добрива, енергоносії та продукцію машинобудування. У підсумку позитивний фінансовий результат господарської діяльності експортерів може виявитися не таким вражаючим. Це додає невизначеності в настрої учасників валютного ринку", - заявив експерт.

"Гадаю, що долар США щодо гривні на початку наступного року буде торгуватися в ціновому коридорі 26,80-27,30 грн/дол. Євро буде перебувати в межах 32,80 - 33,95 грн/євро", - зазначив експерт.

Курс на 3 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій