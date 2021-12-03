За словами експерта, з початку року долар знизився до гривні на 3,9 відсотка, а євро подешевшав до національної валюти на 11,8 відсотка.

В Україні в листопаді спостерігалося зниження курсу гривні щодо долара, а подальший валютний курс буде багато в чому залежати від ризиків військового конфлікту.

Таку думку, як то кажуть в матеріал УНІАН, висловив старший аналітик "Alpari" Вадим Іосуб,

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"Більш скромне у порівнянні з доларом зростання європейської валюти пов'язане зі зниженням євро щодо долара на світовому валютному ринку", - заявив Іосуб.

За словами експерта, з початку року долар знизився до гривні на 3,9 відсотка, а євро подешевшав до національної валюти на 11,8 відсотка.

"По падінню в листопаді гривня посіла третє місце з кінця, сильніше до долара знизилися російський рубль та білоруський рубль", - зазначив експерт.

За словами Іосуба, з середини місяця на гривню почало тиснути загострення ситуації на українсько-російському кордоні.

"Якщо в грудні ризики військового конфлікту не знизяться, то до кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,8 – 28,3 грн, євро – в діапазоні 30,5 - 31,1 грн", - заявив експерт.

Курс на 3 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій