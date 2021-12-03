Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,94 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,29 грн дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,94 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,25/27,27 грн/дол., до євро - на рівні 30,90/30,92 грн/євро.

Обмінники:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 3 грудня, зміцнився на 6 копійок – до 27,39 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,18 грн. за долар, євро – 30,67 грн. за євро.

Курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок – до 31,05 грн./євро.

Курс на 2 грудня:

Національний банк України на четвер, 2 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,23 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на грудень:

Експерти прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Також експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій