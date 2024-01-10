Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 січня, подешевшав на 10 копійок – до 39,00 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 42,37 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 січня, подешевшав на 5 копійок – до 39,25 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

А у столичних валютних обмінниках середній курс долара сьогодні подешевшав на 20 копійок – до 39,20 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 22 копійки, до 42,88 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

За словами аналітика Олексія Козирєва, спроби максимально розхитати курс на напруженому новинному тлі цього тижня продовжаться. У разі зростання котирувань міжбанку власники обмінників будуть задирати свої цінники продажу валюти, щоб тримати умовну різницю між курсом міжбанку і готівковим ринком в межах не менше 1-1,5 гривень на доларі і євро, вважає експерт.

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