Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 22 копійки.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,38 грн/дол., а євро – 44,17/44,19 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, а курс продажу - 43,96 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 5 березня знизився на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро подорожчав на 30 копійок і складає 44,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 43,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол.

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