Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,10 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 5 березня, знизився на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 30 копійок і складає 44,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 43,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подешевшав до рівня 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 березня, подорожчав до 44,10 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 42,60 до 44,40 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 42,70 до 44,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на 5 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки, порівняно з попереднім показником.

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