Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 гривні, а євро – 43,53 гривні.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 5 березня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 38 копійок і складає 44,33 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,53 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, а курс продажу - 43,96 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 5 березня, складає 87 664 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 634 790 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 5 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки, порівняно з попереднім показником.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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