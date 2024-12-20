Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 23 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,88 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,90/41,93 грн/дол., євро – 43,50/43,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,07 грн/дол., а продати долар можна за 42,02 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складав 44,07 грн/євро, а курс продажу - 43,80 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 20 грудня знизився на 5 копійок і становив 42,10 гривні за долар. Курс євро подешевшав аж на 20 копійок і складав 44,15 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,50 грн, а євро – за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня офіційний курс долара не перетне межу у 42 гривні, а основні коливання на міжбанку відбуватимуться в межах 41,6 - 41,9 гривні за долар.

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