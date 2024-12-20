Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 20 грудня, не змінився і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 25 копійок і становить 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,07 грн/дол., а продати долар можна за 42,02 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,07 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 20 грудня, складає 96 840,47 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 081 245,79 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 20 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар четвертий день поспіль оновив історичний максимум.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, очікується, що наступного тижня офіційний курс долара не перетне межу у 42 грн/дол., а основні коливання на міжбанку відбуватимуться в межах 41,6-41,9 грн/дол.

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