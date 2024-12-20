Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,19 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 20 грудня, знизився на 5 копійок і становить 42,10 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 44,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 грн, євро – за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю складає 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні становить 44,05 грн.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становить 42,07 грн/дол., а продати долар можна за 42,02 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,07 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

Нацбанк встановив на 20 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,58 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 38 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наступного тижня офіційний курс долара не перетне межу у 42 гривні, а основні коливання на міжбанку відбуватимуться в межах 41,6 - 41,9 гривні за долар.

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