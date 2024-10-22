Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 23 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,28 грн/дол., євро – 44,59/44,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

22 жовтня готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту можна в середньому за курсом 41,13 грн, євро – 44,70 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. При цьому курс євро також не змінився і становить 45,40 грн за євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в нинішніх умовах краще заробляти на гривні. За його словами, після закінчення терміну дії гривневих депозитів економічно найвигідніше інвестувати в гривневі облігації внутрішньої держпозики терміном дії 3-6 місяців, де відсотки поки що на рівні 15% і не потрібно платити податки.

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