Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 22 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках не змінився і складає 45,35 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,20 грн/євро.

НБУ встановив на 22 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанка щодо євро встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

Також експерти дали українцям поради щодо того, що робити з валютою цього тижня - продавати чи купувати долар та євро.

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