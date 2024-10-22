Продати долар можна в середньому за курсом 41,13 грн, євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 22 жовтня, зріс на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,13 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 45,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках не змінився і складає 45,35 грн/євро (курс продажу – 45,20 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в нинішніх умовах краще заробляти на гривні. За його словами, після закінчення терміну дії гривневих депозитів економічно найвигідніше інвестувати в гривневі облігації внутрішньої держпозики терміном дії 3-6 місяців, де відсотки поки що на рівні 15% і не потрібно платити податки.

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