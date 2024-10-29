Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,61 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,37 грн/дол., євро – 44,58/44,59 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зріс на 12 копійок і складає 41,65 грн/долар в середньому. При цьому продати амираканську валюту можна за 41,57 грн. Курс готівкового євро сьогодні в обмінниках зріс на 7 копійок і складає 45,25 грн/євро, а курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,10 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 29 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар. Курс євро сьогодні також подорожчав на 5 копійок і становить 45,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

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