Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,20 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 29 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 5 копійок і становить 45,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок – до 45,25 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зріс на 12 копійок і складає 41,65 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,57 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 7 копійок і складає 45,25 грн/євро. При цьом курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,10 грн/євро.

Слід зазначити, що Нацбанк встановив на 29 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

У свою чергу експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні.

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