Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 29 жовтня, зріс на 3 копійки і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 грн за євро.

Скільки коштує долар сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 12 копійок і складає 41,65 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,57 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 7 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,10 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 71 031,39 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 937 919,02 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 29 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Банкір Ганна Золотько вважає, що цього тижня варто очікувати підвищеного попиту на іноземну валюту. За її словами, це пояснюється періодом виплати заробітних плат. На думку експертки, думку, у готівковому сегменті протягом тижня вартість американської валюти перебуватиме в коридорі 41,30 - 41,70 гривні за долар.

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