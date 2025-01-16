Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 17 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,14/42,17 грн/дол., євро – 43,27/43,28 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 16 січня знизився на 10 копійок і становить 42,80 гривні за долар. Курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 44,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,20 гривні, а євро – за курсом 43,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара в банках України 16 січня знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,85 гривні за долар. Продати американську валюту можна за середнім курсом 42,20 гривні за долар.

Середній курс євро подешевшав на 2 копійки і складає 44,15 гривні за євро. Водночас, продати європейську валюту в Україні можна за курсом 43,30 гривні.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн/дол., а в обмінниках - у межах від 42,10 до 43,20 грн/дол.

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