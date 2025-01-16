Продати долар можна в середньому за курсом 42,25 грн, євро – 43,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 січня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,85 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,30 грн за євро.

Який курс валют на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,78 грн/дол., а продати долар можна за 42,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 16 січня, складає 99 517,83 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 211 628,36 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,53 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 21 копійку.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 42,10 до 43,20 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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