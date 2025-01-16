Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 16 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,20 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 січня становить 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці становив 42,78 грн/дол., а продати долар можна за 42,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 16 січня знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,85 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 44,15 грн за євро.

Національний банк України встановив 16 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,53 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 21 копійку.

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