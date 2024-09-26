Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,96 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,20 грн/дол., євро – 45,95/45,95 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара в банках України 26 вересня знизився на 10 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,55 грн за євро, продати євро можна за курсом 45,90 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився також на 10 копійок і становить 46,50 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця тижня в банках буде знаходитися в межах 40,90 - 41,85 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: