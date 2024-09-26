Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 45,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 вересня, знизився на 10 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,55 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,90 грн за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 7 копійок і складає 46,50 грн/євро, а курс продажу – 46,30 грн/євро.

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Нацбанк встановив 26 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. При цьому офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 46,20 гривні за євро, тобто гривня знизилася на 16 копійок.

Слід зазначити, що аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол. Курс готівкового євро в банках буде в межах коридору купівель і продажів від 45,30 до 46,90 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде традиційно у вужчих межах - від 45,60 до 46,85 грн/євро.

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