Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 26 вересня, знизився на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився також на 10 копійок і становить 46,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 18 копійок і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 22 копійки – до 46,51 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 7 копійок і складає 46,50 грн/євро, а курс продажу – 46,30 грн/євро.

НБУ встановив на 26 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником. При цьому офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 46,20 грн/євро - гривня послабилася на 16 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця тижня в банках буде знаходитися в межах 40,90 - 41,85 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: