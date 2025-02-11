Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,01 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,01 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,67/41,70 грн/дол., а євро – 43,01/43,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 11 лютого зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,93 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,70 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 11 лютого зріс на 5 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок і складає 43,55 гривні за євро.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що наразі вдалий період для купівлі долара, через вигідний курс, а от із євро поспішати не варто.

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