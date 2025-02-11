Продати долар можна в середньому за курсом 41,35 грн, а євро – 42,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 лютого, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,93 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,70 грн за євро.

Курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зріс до 41,75 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, курс продажу - 43,25 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 11 лютого, складає 98 286 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 097 310 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 42,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що наразі вдалий період для купівлі долара, через вигідний курс, а от із євро поспішати не варто, бо європейська валюта може ще впасти, якщо США запровадять мита на товари з ЄС.

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