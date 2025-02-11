Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 43,48 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 1 лютого, зріс на 5 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, навпаки, подешевшав на 5 копійок і складає 43,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро – за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 лютого, складає 43,48 гривні.

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НБУ встановив на 11 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок. Щодо євро національна валюта посилила свої позиції: офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 42,90 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці зріс до 41,75 гривні за долар, а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 гривні. Курс готівкового євро складає 43,45 гривні за євро. При цьому курс продажу складає 43,25 гривні за одиницю європейської валюти.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що наразі вдалий період для купівлі долара, через вигідний курс, а от із євро поспішати не варто

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