Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 13 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, дещо зміцнилася. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро – 45,20/45,22 грн/євро.

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В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 12 березня подорожчав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складав 45,45 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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