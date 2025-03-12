Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 44,85 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 12 березня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 31 копійку і складає 45,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,85 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 12 березня, складає 82 425 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 415 980 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 12 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 44 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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