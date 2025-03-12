Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, а євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 12 березня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 45,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінним на рівні 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 березня, подорожчав на 20 копійок і склав 45,66 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок. Щодо європейської валюти гривня також продовжила падіння: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 44 копійки у порівнянні з попереднім показником.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у своєму прогнозі для УНІАН зазначив, що поточний стан валютного ринку відносно стабільний, а курс долара цього тижня очікувався в межах 41,4 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

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