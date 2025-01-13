Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 13 січня, не змінився і становить 42,98 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,38 грн, а євро – за курсом 43,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 січня зріс до 44,67 грн.

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Нацбанк встановив на 13 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 гривні за долар, тобто гривня залишилася на попередньому рівні, який у п'ятницю став історичним максимумом.

Щодо європейської валюти гривня незначно послабилася: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,57 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становив 43,00 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,37 грн/євро, а курс продажу - 44,06 грн/євро.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня курс валюти буде в межах 42-42,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

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